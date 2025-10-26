Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due persone. Secondo informazioni di Le Parisien avrebbero fatto parte della banda di 4 persone che ha rubato 9 preziosi gioielli dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. I due uomini fermati, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Rapina al Museo del Louvre di Parigi, arrestati due uomini per il furto del secolo. Uno stava per fuggire all'estero