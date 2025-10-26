Rapina al Museo del Louvre di Parigi arrestati due uomini per il furto del secolo Uno stava per fuggire all' estero
Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due persone. Secondo informazioni di Le Parisien avrebbero fatto parte della banda di 4 persone che ha rubato 9 preziosi gioielli dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. I due uomini fermati, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
ULTIM'ORA - Due uomini sono stati arrestati sabato sera, sospettati di far parte della banda che ha messo in atto la rapina al museo del Louvre, a Parigi, lo scorso 18 ottobre. L'articolo continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Rapina al #Museo del #Louvre: spariti preziosi storici di #Napoleone, il video - X Vai su X
Parigi, rapina al Louvre in pieno giorno. Ladri fuggiti in scooter con 9 gioielli di Napoleone. Erano travestiti da operai - I criminali hanno utilizzato un montacarichi per raggiungere la Galleria Apollo. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Rapina al Louvre, arrestati due uomini sospettati di far parte della banda - Sono indagati per “furto aggravato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato” ... Lo riporta msn.com
Rapina al Museo del Louvre di Parigi, arrestati due uomini per il furto del secolo. "Farebbero parte della banda dei 4 ladri" - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due persone. Riporta msn.com