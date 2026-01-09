Freddo e neve in tutta Italia

Le recenti condizioni meteorologiche hanno portato temperature molto basse e abbondanti nevicate in diverse regioni italiane. Questa situazione interessa l’intero territorio, creando disagi e richiedendo attenzione alle condizioni stradali e alle attività quotidiane. Di seguito, un aggiornamento sulle aree più colpite e le precauzioni da adottare in queste condizioni climatiche.

Meteo Italia: vortice freddo in arrivo. Pioggia, vento e neve fino in pianura - Ecco le ultime news di meteo per l'Italia avvolta da un vortice freddo che porta pioggia e neve fino in pianura. meteo.it

Freddo e neve anche Sabato 10, tutte le zone colpite - Altro giro, altra corsa: una nuova ondata di maltempo sta raggiungendo in queste ore il nostro Stivale, a poche ore di distanza dall’ondata di freddo ... meteogiornale.it

Fine settimana freddo e instabile nell’Aquilano, fiocchi di neve a quote basse fin vero i 500 metri. Le previsioni - facebook.com facebook

Freddo, neve e ghiaccio: la Sardegna nella morsa dell’inverno x.com

