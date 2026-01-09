Freddo e neve in tutta Italia

Le recenti condizioni meteorologiche hanno portato temperature molto basse e abbondanti nevicate in diverse regioni italiane. Questa situazione interessa l’intero territorio, creando disagi e richiedendo attenzione alle condizioni stradali e alle attività quotidiane. Di seguito, un aggiornamento sulle aree più colpite e le precauzioni da adottare in queste condizioni climatiche.

Freddo, gelo e neve continuano a colpire l’Italia da nord a sud. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

