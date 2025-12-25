Natale al freddo in tutta Italia nubifragi in Emilia Romagna In Liguria venti di burrasca e allerta gialla per neve sull’entroterra del Ponente | Le previsioni

Scattata oggi all'alba l'allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente, durerà fino alle 24. Domani ci sarà ancora brutto tempo, sabato e domenica splenderà il sole. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Natale al freddo in tutta Italia, nubifragi in Emilia Romagna. In Liguria venti di burrasca e allerta gialla per neve sull'entroterra del Ponente | Le previsioni

