Freddo sulla Toscana | allerta meteo neve sugli Appennini e ghiaccio su tutta la Regione

Un'ondata di freddo interessa la Toscana, con temperature sotto zero anche in pianura. Per giovedì 1 gennaio si prevedono deboli nevicate nelle zone di Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, soprattutto nella parte orientale. L’allerta meteo riguarda le Appennini e l’intera regione, dove si registrerà ghiaccio diffuso. La situazione richiede attenzione alle condizioni delle strade e alle possibili criticità legate alle basse temperature.

