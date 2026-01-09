Frana di via Stornite il legale | La causa e l' iter per i fondi commissariali non sono assolutamente in contrasto

A seguito della frana di via Stornite, il legale dei residenti ha precisato che la causa giudiziaria e l’iter per i fondi commissariali sono compatibili. In risposta alle dichiarazioni del Comune di Cesena, si evidenzia che gli otto residenti coinvolti intendono comunque seguire le procedure previste, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione. La vicenda si inserisce in un quadro di complessità legale e amministrativa, senza contrasti tra le due strade.

“In replica a quanto affermato dal Comune di Cesena, il quale ha dichiarato che gli otto residenti che hanno fatto causa al Comune, non intendono avvalersi dell’ordinanza 54 del commissario straordinario, si contesta questa affermazione come non vera. Gli otto residenti hanno fatto causa al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Frana di via Stornite, il Comune: "I ricorrenti si oppongono all'uso dei fondi commissariali dilatando i tempi" Leggi anche: Causa per la frana di via Stornite. Nominato il consulente del giudice Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Udienza sulla frana di via Stornite, otto residenti contro il Comune: il giudice nomina un consulente tecnico; Causa per la frana di via Stornite. Nominato il consulente del giudice; Cesena, frana di via Stornite, la replica del Comune: “I cittadini nel 2017 si opposero a interventi pubblici”; Frana di via Stornite, le precisazioni dell'Amministrazione comunale di Cesena. Causa per la frana di via Stornite. Nominato il consulente del giudice - Otto residenti nella strada di Borello danneggiata dal maltempo del 2023 chiedono al Comune di farsi carico del ripristino della viabilità . ilrestodelcarlino.it

Cesena, frana di via Stornite, la replica del Comune: “I cittadini nel 2017 si opposero a interventi pubblici” - Frana di via Stornite, dopo la nota degli avvocati del gruppo di cittadini di Borello, nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una replica da parte ... corriereromagna.it

Cesena, duello legale col Comune per la frana: i residenti in causa salgono a 8, primo round il 7 gennaio - Si allunga l’elenco dei cittadini di Borello impegnati in un duello legale con il Comune per l’ormai famosa, e famigerata, frana in via Stornite. corriereromagna.it

Frana di via Stornite, il Comune: "I ricorrenti si oppongono all'uso dei fondi commissariali dilatando i tempi" #Cesena - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.