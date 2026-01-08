Frana di via Stornite il Comune | I ricorrenti si oppongono all' uso dei fondi commissariali dilatando i tempi
Il Comune di Borello ha comunicato che i ricorrenti si oppongono all’utilizzo dei fondi commissariali, causando un rallentamento nelle procedure di intervento sulla frana di via Stornite. Oltre all’avvocato Cardellini, che tutela alcuni residenti, anche l’amministrazione si è espressa in vista dell’udienza cautelare prevista per il 7 gennaio, evidenziando le difficoltà nel procedere con le misure di sicurezza e ripristino.
Oltre all'avvocato Cardellini che difende alcuni residenti, interviene anche il Comune in merito all’udienza cautelare del 7 gennaio, relativa alla frana di via Stornite a Borello.“Nel corso dell’udienza - si legge nella nota del Comune di Cesena - i legali dei ricorrenti si sono fermamente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
