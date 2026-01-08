Frana di via Stornite il Comune | I ricorrenti si oppongono all' uso dei fondi commissariali dilatando i tempi

Il Comune di Borello ha comunicato che i ricorrenti si oppongono all’utilizzo dei fondi commissariali, causando un rallentamento nelle procedure di intervento sulla frana di via Stornite. Oltre all’avvocato Cardellini, che tutela alcuni residenti, anche l’amministrazione si è espressa in vista dell’udienza cautelare prevista per il 7 gennaio, evidenziando le difficoltà nel procedere con le misure di sicurezza e ripristino.

Cesena, frana di via Stornite a Borello: giudice nomina un consulente tecnico - Frana di via Stornite a Borello: ieri, mercoledì 7 gennaio, si è tenuta presso il Tribunale di Forlì, l’udienza cautelare, della causa intentata da ... corriereromagna.it

Via Stornite franata. Parte la causa al Comune - E’ stato notificato ieri mattina al Comune di Cesena l’atto di citazione da parte dell’avvocato Giuliano Cardellini, il quale rappresenta sé stesso e altre cinque persone che gli hanno conferito ... ilrestodelcarlino.it

Frana di via Stornite, il Comune si è costituito nella fase cautelare. Entrano nella causa altri due residenti #Cesena - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.