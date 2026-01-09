Causa per la frana di via Stornite Nominato il consulente del giudice

Giovedì mattina, a Forlì, si è aperta la causa in tribunale riguardante la frana di via Stornite a Borello. Otto residenti hanno avviato un procedimento d’urgenza contro il Comune di Cesena, chiedendo il ripristino dei danni causati dall’evento di maggio 2023, che ha compromesso la sicurezza della strada. È stato inoltre nominato il consulente del giudice per valutare la situazione.

È iniziata giovedì mattina in tribunale a Forli, davanti al giudice civile Maria Daniela De Ruggiero la causa con procedura d’urgenza che otto cittadini residenti in via Stornite a Borello hanno avviato contro il Comune di Cesena affinché venga obbligato a ripristinare i danni della frana che nel maggio 2023 ha dimezzato la sede stradale rendendo pericoloso il passaggio con qualsiasi veicolo. Sette cittadini sono rappresentati dall’avvocato Giuliano Cardellini (nella foto), l’ottavo dall’avvocato Claudio Tombaccini, mentre il Comune è difeso dall’avvocato Fiammetta Zoffoli, titolare dell’ufficio legale comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Causa per la frana di via Stornite. Nominato il consulente del giudice Leggi anche: Udienza sulla frana di via Stornite, otto residenti contro il Comune: il giudice nomina un consulente tecnico Leggi anche: Dopo la causa al Comune l'avvocato ripercorre la 'telenovela' di via Stornite: "Nel 2020 una prima frana 'misteriosa'" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Frana di via Stornite, il Comune: I ricorrenti si oppongono all'uso dei fondi commissariali dilatando i tempi; Causa per la frana di via Stornite. Nominato il consulente del giudice; Cesena, frana di via Stornite a Borello: il giudice nomina un consulente tecnico; Udienza sulla frana di via Stornite, otto residenti contro il Comune: il giudice nomina un consulente tecnico. Causa per la frana di via Stornite. Nominato il consulente del giudice - Otto residenti nella strada di Borello danneggiata dal maltempo del 2023 chiedono al Comune di farsi carico del ripristino della viabilità . ilrestodelcarlino.it

Cesena, frana di via Stornite a Borello: giudice nomina un consulente tecnico - Frana di via Stornite a Borello: ieri, mercoledì 7 gennaio, si è tenuta presso il Tribunale di Forlì, l’udienza cautelare, della causa intentata da ... corriereromagna.it

Cesena, frana di via Stornite, la replica del Comune: “I cittadini nel 2017 si opposero a interventi pubblici” - Frana di via Stornite, dopo la nota degli avvocati del gruppo di cittadini di Borello, nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una replica da parte ... corriereromagna.it

A causa di una frana in via Isola Farnese, #Linea032 limita le corse in via Morbelli x.com

Salerno TvOggi. . A causa di una frana nel comune di #Maiori, da #Cetara in poi è completamente chiusa al traffico la #SS163Amalfitana, l’arteria che collega i comuni della #costieraamalfitana. I cartelli invitano gli automobilisti a servirsi della viabilità alternati - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.