Flacks | Genova sarà centrale nella mia Ilva L’acciaieria di Cornigliano crescerà

Da ilsecoloxix.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’investitore britannico Flacks ha annunciato che Genova, e in particolare l'acciaieria di Cornigliano, avrà un ruolo centrale nel progetto di rilancio dell’Ilva. Assicura che non verranno effettuati tagli al personale e che il piano prevede una crescita stabile senza spezzatini. Questa strategia mira a rafforzare la produzione e a garantire una gestione sostenibile dell’azienda siderurgica nel rispetto delle esigenze locali.

L’investitore britannico che vuole rilevare il gruppo siderurgico: “Con me nessuno spezzatino. Non faremo tagli al personale. Le sorti degli stabilimenti sono legate tra loro e il potenziale è enorme”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

