Flacks | Genova sarà centrale nella mia Ilva L’acciaieria di Cornigliano crescerà

L’investitore britannico Flacks ha annunciato che Genova, e in particolare l'acciaieria di Cornigliano, avrà un ruolo centrale nel progetto di rilancio dell’Ilva. Assicura che non verranno effettuati tagli al personale e che il piano prevede una crescita stabile senza spezzatini. Questa strategia mira a rafforzare la produzione e a garantire una gestione sostenibile dell’azienda siderurgica nel rispetto delle esigenze locali.

