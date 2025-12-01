Genova lavoratori ex Ilva di Cornigliano tornano in piazza

1 dic 2025

Dopo l'assemblea, gli addetti dello stabilimento hanno deciso di riavviare la protesta e di spostarsi in corteo fino alla stazione del quartiere, dove prosegue un presidio permanente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

genova lavoratori ex ilva di cornigliano tornano in piazza

© Tgcom24.mediaset.it

