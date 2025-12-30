Ex Ilva Flacks | Raggiunto accordo con il governo per acquisizione acciaieria garantisce futuro

Il gruppo Flacks ha concluso un accordo con il governo italiano per l'acquisizione dell'Ilva, il principale impianto siderurgico integrato in Europa. Questa operazione mira a garantire il futuro dello stabilimento e a preservare i posti di lavoro, segnando un passo importante per il settore siderurgico nazionale e per l’economia locale. L’intesa rappresenta un momento di stabilità e continuità per l’acciaieria e il suo territorio.

Il fondo Flacks: “Accordo col governo per acquisire l’ex Ilva”. FdI attacca la procura che ha detto no al dissequestro dell’altoforno 1: “Intimidazione” - Il gruppo statunitense Flacks Group ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con il governo per l’acquisizione dell’ acciaieria ex Ilva, il più grande impianto siderurgico integrato d’Europa. ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, è quasi fatta per il fondo Flacks. Ma i giudici dicono ancora no al dissequestro - Il gruppo americano la dà per fatta: "Investiamo 5 miliardi e diamo un futuro ... huffingtonpost.it

L’ex Ilva al gruppo Flacks, investimenti fino a 5 miliardi. Il governo resta socio al 40% x.com

EX ILVA: SVOLTA VICINA, IL FONDO AMERICANO FLACKS GROUP IN VANTAGGIO PER L'ACQUISIZIONE Le sorti dell'ex Ilva sembrano essere arrivate a un punto di svolta decisivo con l'attesa di una decisione ufficiale prevista tra oggi e domani. Second - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.