Fiumicino Bonanni | Auto sospette nel parcheggio delle scuole di via Coni Zugna

Fiumicino, 9 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi, sono state segnalate diverse presunte auto sospette nel parcheggio delle scuole di via Coni Zugna. La situazione ha suscitato preoccupazione tra residenti e genitori, che chiedono maggiore attenzione e controlli da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza.

Fiumicino, 9 gennaio 2026 – "Negli ultimi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini riguardo una situazione insolita nel parcheggio delle scuole di via Coni Zugna. Un'area che normalmente, fuori dall'orario scolastico, rimane quasi sempre vuota, appare invece occupata da numerose auto, spesso con targhe simili e modelli che si ripetono. Oltre a rappresentare un'anomalia che merita un approfondimento, questa presenza inconsueta sta creando ulteriori difficoltà negli orari di entrata e uscita da scuola, con traffico intenso e disagi per molte famiglie", è quanto si legge in un comunicato della consigliera Barbara Bonanni.

