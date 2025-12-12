Fiumicino via Coni Zugna | terminati i lavori di riasfalto

Sono stati completati i lavori di riasfaltatura di via Coni Zugna a Fiumicino, a seguito degli interventi di Acea ATO2. L'amministrazione comunale comunica la fine dei lavori di ripristino del manto stradale, migliorando così le condizioni della strada e la sicurezza per automobilisti e cittadini.

Roma, 12 dicembre 2025 – L’Amministrazione comunale informa l che sono terminati i lavori di ripristino del manto stradale in via Coni Zugna, a seguito dei lavori di Acea ATO2.  Nei prossimi giorni verrà realizzata la  segnaletica orizzontale, mentre gli  attraversamenti pedonali rialzati  saranno eseguiti  dopo le festività, così da evitare disagi al traffico particolarmente intenso di questo periodo. Per quanto riguarda il  semaforo fuori uso  all’incrocio tra  via Val Lagarina e via Coni Zugna, si comunica che il guasto è stato causato dal  malfunzionamento dell’impianto interno, immediatamente inviato in assistenza. Cdn.ilfaroonline.it

