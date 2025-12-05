Fiumicino semaforo di via Coni Zugna fuori uso da settimane

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – Fuori uso da due settimane: è la situazione in cui versa il semaforo di via Coni Zugna, all’intersezione con via Val Lagarina. Il disagio viene segnalato da una residente della zona che lamenta “la pericolosità nel transitare in auto o a piedi” in una delle strade più trafficate di Fiumicino. “La questione si fa seria quando alcuni automobilisti pretendono di passare senza dare la precedenza – spiega la cittadina -. Il rischio di incidenti è alto. Il pericolo maggiore si corre quando da via Val Lagarina si deve svoltare su via Coni Zugna oppure proseguire dritto. Perché nessuno interviene?”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it