Filipponi | Fermana a Civitanova con l’atteggiamento giusto

Domenica si apre un gennaio impegnativo per la Fermana, che affronterà tre partite importanti per il proseguo della stagione. La squadra ha dimostrato un atteggiamento positivo e determinato, elementi fondamentali per affrontare un calendario ricco di sfide. La prossima trasferta a Civitanova rappresenta il primo passo di un mese che potrebbe rivelarsi decisivo nel cammino dei canarini.

Inizia domenica un gennaio intenso per la Fermana, tre gare in programma ma tutte a loro modo fondamentali per la stagione canarina. Gialloblù che guardano tutti dall'alto con 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici tra cui appunto il Trodica seconda in classifica, che arriverà al Recchioni il 8 gennaio, e l'Osimana, appena un punto sotto i maceratesi, da affrontare al Diana la settimana successiva. Insomma sette giorni di rara intensità che sono però preceduti dall'esordio di questo 2026 a tinte gialloblù in programma domenica a Civitanova Marche contro la Civitanovese (ore 15) in diretta tv su Tvrs.

