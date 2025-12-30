La Fermana riparte dalla trasferta di Civitanova

Dopo la pausa natalizia, la Fermana riprende il campionato con la trasferta di Civitanova. Sotto la guida di Augusto Gentilini, la squadra si prepara a riprendere il ritmo e affrontare le prossime sfide. La ripresa degli allenamenti e la trasferta rappresentano un momento importante per la Fermana, che punta a confermare la propria crescita e a conquistare punti utili in questa fase della stagione.

Dopo la breve sosta natalizia, per la Fermana di Augusto Gentilini è arrivato il momento di tornare a sudare e lo ha fatto ufficialmente nella giornata di domenica. Non c'è la possibilità di perdere troppo tempo anche se effettivamente per il ritorno in campo ci sono in pratica due settimane. La Fermana inizierà il 2026 con la trasferta in casa della Civitanovese. Numeri alla mano un testa-coda vero e proprio ma anche un derby da sempre molto sentito anche dalle rispettive tifoserie. Riavvolgendo il nastro del girone di andata, si torna a quell'esordio ufficiale in campionato della squadra di Gentilini proprio all'esordio al Bruno Recchioni.

Due mesi spettacolari. E la Fermana vola alto - I canarini hanno costruito a novembre e dicembre il primato (con tanto di +4). msn.com

Proprio in queste ultime ore, smaltiti panettoni e brindisi, la capolista d’Eccellenza Fermana torna ad allenarsi per ripartire di slancio... - facebook.com facebook

