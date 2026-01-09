Filippine paura per 9 turiste italiane | barca affonda si salvano per miracolo

Un'escursione nelle acque delle Filippine si è trasformata in una situazione di emergenza per nove turiste italiane, quando la loro barca è affondata. Fortunatamente, tutte sono riuscite a salvarsi, evitando conseguenze più gravi. Questo episodio ricorda l’importanza di adottare adeguate misure di sicurezza durante le attività in mare, anche in contesti apparentemente tranquilli come le escursioni turistiche.

Doveva essere una gita come tante altre nelle acque cristalline delle Filippine, invece si è trasformata in una tragedia sfiorata. Sull'isola di Palawan, 9 turiste italiane, molte delle quali milanesi, sono rimaste per più di 45 minuti in balia del mare mosso dopo che la barca su cui navigavano è affondata. Attimi di puro terrore.

Filippine, barca con 9 turiste italiane affonda: salve dopo 45 minuti in mare - Sono state recuperate al largo di Palawan dopo l’affondamento della loro imbarcazione durante un’escursione. tg24.sky.it

Affonda barca nelle Filippine, salve nove turiste italiane - Tragedia sfiorata sull'isola di Palawan, nelle Filippine, dove ieri è affondata una barca con a bordo nove turiste italiane, rimaste in mare per quasi un'ora ma illese. ansa.it

Paura nelle Filippine: affonda barca con 9 turiste italiane sull'Isola di Palawan, attimi di terrore in mare aperto >> https://buff.ly/42CwiYb - facebook.com facebook

