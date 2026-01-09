Barca affonda con nove turiste italiane tra loro anche l' avvocata Giovanna Fantini

Una barca con nove turiste italiane, tra cui l’avvocata Giovanna Fantini, è affondata in mare. Le donne sono state tratte in salvo dopo un’ora di attesa in acqua, ma l’incidente ha evidenziato l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei passeggeri e sulla conformità delle misure di sicurezza delle imbarcazioni turistiche.

Una barca che affonda mentre trasporta nove turiste italiane, naufraghe salvate dopo un'ora in mare, ma sistemi di sicurezza inesistenti. È la disavventura, per fortuna a lieto fine, che hanno vissuto alcuni milanesi sull'isola filippina di Palawan, nella giornata di giovedì. Affonda barca nelle Filippine, salve nove turiste italiane - Tragedia sfiorata sull'isola di Palawan, nelle Filippine, dove ieri è affondata una barca con a bordo nove turiste italiane, rimaste in mare per quasi un'ora ma illese.

