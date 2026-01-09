Figure qualificate per le imprese La novità si chiama progetto ’Develop’

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha avviato il progetto ’Develop’, offrendo nuove opportunità alle imprese della filiera turistica nelle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara. L’iniziativa prevede la selezione di figure qualificate per supportare percorsi di mobilità transfrontaliera e interregionale, favorendo lo sviluppo e l’innovazione del settore turistico locale.

GROSSETO Nuove opportunità per le imprese della filiera turistica delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (in foto il presidente Riccardo Breda), in qualità di partner del progetto ' Develop ', ha pubblicato un avviso di selezione rivolto alle aziende turistiche, dedicato a percorsi di mobilità transfrontalierainterregionale. Le 5 imprese che saranno selezionate avranno l'opportunità di accogliere, per un periodo di 8 settimane (indicativamente tra aprile e ottobre 2026), persone occupabili (persone in cerca di occupazione o studenti e studentesse disoccupati) che potranno apportare all'impresa le proprie competenze e la professionalità eventualmente già maturate in altri contesti transfrontalieri o formarsi professionalmente, diventando un valore potenziale per un inserimento futuro.

