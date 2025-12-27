Quattro italiane si sono qualificate alla seconda manche del gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: Lara Della Mea (nona, a 1.44 dalla svedese Sara Hector), Sofia Goggia (undicesima, a 1.47 dalle leader provvisoria), Alice Pazzaglia (26ma a 2.94) e Giorgia Collomb (27ma a 3.03). La grande novità tra le azzurre è rappresentata da Alice Pazzaglia, che ha offerto una prestazione decisamente solida, concreta e continua tra le porte larghe in Austria. Il risultato va accolto con grande favore perché la 23enne aveva preso parte soltanto a tre eventi nel massimo circuito internazionale itinerante prima di oggi, tutti nel 2025 e tutti in slalom, senza mai riuscire a superare il taglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è Alice Pazzaglia, la novità azzurra tra le qualificate a Semmering: specialista di due discipline

