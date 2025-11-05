Incidente sulla strada tra Avellino e Mercogliano | disagi alla circolazione
Pochi minuti fa, un incidente stradale ha coinvolto due vetture lungo la strada che dal casello autostradale di Avellino conduce a Mercogliano, nei pressi del Movieplex. La dinamica dell'incidente è attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Telesveva. . A MINERVINO L’ULTIMO SALUTO AL GIOVANE CENTAURO 23ENNE MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE – A FOGGIA 11 ARRESTI DA PARTE DEI CARABINIERI IN TUTTA LA PROVINCIA – AD ANDRIA LA COMMEMORAZIONE PROVINCI - facebook.com Vai su Facebook
Mercogliano, incidente nei pressi del Movieplex: due vetture coinvolte - Un incidente tra due vetture è avvenuto pochi minuti fa lungo la strada che dal casello di Avellino conduce a Mercogliano, nei pressi del Movieplex. Secondo irpinianews.it
Mercogliano precipita da dieci metri ad Halloween: 15enne grave al Moscati - Si è invece trasformata in un incubo la sera di Halloween in una casa di Torelli di Mercogliano. Si legge su ilmattino.it
Mercogliano, fuori pericolo il 15enne precipitato dal balcone ad Halloween - Migliorano le condizioni del 15enne di Ospedaletto d'Alpinolo precipitato dal balcone di un'abitazione a Torelli di Mercogliano mentre festeggiava con gli amici la festa di ... Riporta ilmattino.it