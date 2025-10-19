Furgone avvolto dalle fiamme | spavento in città disagi alla circolazione
BRINDISI - Un furgoncino è stato avvolto dalle fiamme oggi, domenica 19 ottobre, sulla via Caduti di via Fani, nel rione Sant'Elia di Brindisi. L'incendio, avvenuto nelle immediate vicinanze del Penny Market, ha richiesto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco per essere domato. Momenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
