Furgone avvolto dalle fiamme | spavento in città disagi alla circolazione

Brindisireport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Un furgoncino è stato avvolto dalle fiamme oggi, domenica 19 ottobre, sulla via Caduti di via Fani, nel rione Sant'Elia di Brindisi. L'incendio, avvenuto nelle immediate vicinanze del Penny Market, ha richiesto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco per essere domato. Momenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

furgone avvolto fiamme spaventoTerni, furgone in fiamme nell'autofficina lungo la Flaminia: crolla parte del tetto, danni ingenti - Il fuoco si sarebbe sprigionato da un furgone in riparazione per cause che sono ancora in corso di accertamento. Riporta ilmessaggero.it

furgone avvolto fiamme spaventoViterbo: furgone in fiamme, salvi i due operai a bordo - Per causa che sono ancora in corso d'accertamento, un furgone con a bordo due operai ha preso fuoco. civonline.it scrive

furgone avvolto fiamme spaventoSanta Maria a Monte, furgone a metano in fiamme nella notte; evitata l’esplosione - Paura nella notte tra giovedì e venerdì a Santa Maria a Monte (Pisa), dove un furgone alimentato a metano è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 2 del mattino in via Querce. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furgone Avvolto Fiamme Spavento