Federico Cesari | Giovanni Pascoli è moderno Ispira i giovani d' oggi a respingere la fame di ego che caratterizza la nostra epoca

Da vanityfair.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Cesari interpreta Giovanni Pascoli nel film televisivo

L'attore interpreta il sommo poeta nel film per la tv Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli. Su Rai 1 il 13 gennaio in prima serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

federico cesari giovanni pascoli 232 moderno ispira i giovani d oggi a respingere la fame di ego che caratterizza la nostra epoca

© Vanityfair.it - Federico Cesari: «Giovanni Pascoli è moderno. Ispira i giovani d'oggi a respingere la fame di ego che caratterizza la nostra epoca»

Leggi anche: Vettriano e la nostra fame di eleganza

Leggi anche: Giovani palestinesi, nuovo corteo oggi a Bologna: “Il 4 Novembre non è la nostra festa”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli in onda su Rai 1; Rai Uno, arriva il film su Giovanni Pascoli: la trama, il cast e i personaggi; Film e serie con Federico Cesari: 3 da guardare; Rai Uno, arriva il film su Giovanni Pascoli: la trama, il cast e i personaggi.

federico cesari giovanni pascoliZvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: presentato il film tv con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, ritratto inedito del poeta ottocentesco. comingsoon.it

federico cesari giovanni pascoliZvanì, il film tv di Piccioni su Giovanni Pascoli arriva su Rai1 - Il poeta Giovanni Pascoli (Federico Cesari) è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra cui la sorella Maria, chiama ... msn.com

federico cesari giovanni pascoliRai Uno, arriva il film su Giovanni Pascoli: la trama, il cast e i personaggi - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” il film in prima tv ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.