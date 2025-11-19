Meglio di un robot, il maggiordomo umano. Gestiva aspetti pratici e frustranti della vita quotidiana, offrendo supporto emotivo e comfort. Un sogno. Non dovrebbe perciò meravigliare il successo planetario del quadro “Il maggiordomo cantante“: l’originale battuto all’asta nel 2004 per un milione di euro, oggi la stampa d’arte più venduta del Regno Unito. Per la verità, sono stati venduti tre milioni di poster e stampe dei quadri dell’autore, entrato nelle case di mezzo mondo benché pochissimi ne conoscessero il nome. Un artista scozzese da poco scomparso. Snobbato dalla critica, amato dalle persone comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vettriano e la nostra fame di eleganza