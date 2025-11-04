Bologna, 4 novembre 2025 – “Il Quattro novembre non è la nostra festa”. E’ con queste parole chiare che i ‘ Giovani palestinesi ’ presentano la manifestazione che è in programma questa sera, a partire dalle 18, in piazza San Francesco. Una manifestazione che potrebbe richiamare nella zona diverse centinaia di persone. Un corteo che vedrà la partecipazione anche di collettivi studenteschi, sindacati di base e degli esponenti di Potere al Popolo. Una manifestazione, sostengono gli organizzatori, “contro guerra, riarmo e genocidio, e al fianco della Palestina”. “Continuiamo a mobilitarci anche a Bologna, verso lo sciopero generale del 28 novembre ”, proseguono invece da Potere al Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani palestinesi, nuovo corteo oggi a Bologna: “Il 4 Novembre non è la nostra festa”