Trovato con oltre 60 grammi di cocaina purissima e mille e 500 euro in contanti | nei guai

SANTA MARIA DI LEUCA (Castrignano del Capo) – Il viavai verso un’abitazione insospettisce i carabinieri e scatta la perquisizione. All’interno della casa, trovati 66 grammi di cocaina purissima e una somma di mille e 500 euro: Corrado Lecci, di 44 anni, finisce in manette.È accaduto a Santa Maria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

