Everton caccia al terzino in Serie A | nel mirino due profili del campionato italiano per rinforzare la rosa

L’Everton è alla ricerca di un terzino destro e sta valutando diversi profili nel campionato italiano. Secondo fonti di mercato, il club inglese avrebbe individuato due potenziali rinforzi tra i calciatori attualmente in Serie A, consolidando così la propria rosa con giocatori già affermati nel nostro campionato. La trattativa è ancora in fase di valutazione, ma l’interesse è concreto e seguito con attenzione.

Dall'Inghilterra: Lazio e Bologna si muovono per Patterson dell'Everton - Il futuro di Nathan Patterson potrebbe presto tornare a intrecciarsi con il calcio di Serie A. tuttomercatoweb.com

Everton, si valutano Holm e Norton-Cuffy - L’ Everton, di proprietà dei Friedkin come la Roma, sta guardando anche alla Serie A per eventuali rinforzi in questo calciomercato. gianlucadimarzio.com

