Everton caccia al terzino in Serie A | nel mirino due profili del campionato italiano per rinforzare la rosa
L’Everton è alla ricerca di un terzino destro e sta valutando diversi profili nel campionato italiano. Secondo fonti di mercato, il club inglese avrebbe individuato due potenziali rinforzi tra i calciatori attualmente in Serie A, consolidando così la propria rosa con giocatori già affermati nel nostro campionato. La trattativa è ancora in fase di valutazione, ma l’interesse è concreto e seguito con attenzione.
Everton, occhi in Serie A per rinforzare la rosa! Nel mirino degli inglesi due calciatori del campionato italiano L'Everton continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un terzino destro e, secondo quanto riportato da Di Marzio, ha rivolto lo sguardo anche alla Serie A. Il club inglese, di proprietà dei Friedkin come la Roma,
L' Everton, di proprietà dei Friedkin come la Roma, sta guardando anche alla Serie A per eventuali rinforzi in questo calciomercato.
