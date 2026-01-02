Lazio caccia al dopo Castellanos | ecco tutti i profili nel mirino dei biancocelesti e le ultime novità di mercato

La Lazio cerca un sostituto di Castellanos dopo la sua cessione. La società biancoceleste sta valutando diverse opzioni di mercato, con attenzione a profili che possano integrarsi nel sistema di Maurizio Sarri. Gli ultimi aggiornamenti indicano un’intensa attività di scouting e trattative in corso, mirate a rafforzare l’attacco e garantire continuità alla squadra nella prossima stagione.

Lazio già al lavoro per il sostituto di Taty Castellanos: ecco tutte le opzioni valutate e gli ultimi aggiornamenti Dopo la cessione di Castellanos, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a intervenire immediatamente sul mercato per individuare il nuovo centravanti. In cima alla lista dei desideri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, caccia al dopo Castellanos: ecco tutti i profili nel mirino dei biancocelesti e le ultime novità di mercato Leggi anche: Calciomercato Lazio, ecco le ultime novità riguardante Gigot. Lascerà i biancocelesti a gennaio? Leggi anche: Calciomercato Juve, caccia agli esterni per gennaio: quattro profili nel mirino di Comolli. Tutti gli aggiornamenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lazio, operazione tesoretto: obiettivo 45 milioni da due cessioni per sbloccare il mercato; Castellanos al West Ham: la Lazio lo cede per 30 milioni! La cifra che andrà al New York City F.C.; Il mercato parte con i botti: Castellanos cambia i progetti della Lazio, la Juve vuole un attaccante; Lazio, la dolente alba del giorno dopo - Castellanos, panchina sibillina: fortissime sirene Flamengo. Lazio al lavoro per cercare il sostituto di Castellanos: ecco quali sono i profili valutati, tutti gli aggiornamenti - Le ultimissime notizie Dopo la cessione di Castellanos, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a muover ... lazionews24.com

Rabone, rovesciate e Taty Mask: Castellanos saluta la Lazio - Dopo due anni e mezzo, il Taty lascia la Capitale e passa al West Ham per circa 29 milioni di euro. lalaziosiamonoi.it

Taty Castellanos al West Ham, la Lazio a gennaio farà mercato: Sarri ha chiesto due giocatori - La Lazio si rinforzerà nel mercato di gennaio, Sarri ha ... fanpage.it

#Lazio a caccia dell’erede del Taty #Castellanos: il preferito di #Sarri era Jack #Raspadori che però è vicino all’ #ASRoma. Valutazioni su 3-4 centravanti in corso. Tra le idee c’è pure quella che porta ad Andrea #Pinamonti del #Sassuolo, ma è non la più cald x.com

#Calciomercato #Lazio: caccia al terzino sinistro, tra i profili valutati ora compare anche #Pedraza. Le ultimissime Il nuovo profilo finito nel mirino #biancoceleste è quello di Alfonso Pedraza, terzino sinistro classe ’96 del #Villarreal. Come riportato da Alfr - facebook.com facebook

