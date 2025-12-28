Calciomercato Cagliari i sardi al lavoro per rinforzare la rosa | ecco i giocatori nel mirino di Pisacane Il punto

Il calciomercato del Cagliari è in fase di definizione, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la competitività della squadra. Under la guida di Pisacane, i sardi stanno valutando diversi profili di giocatori da inserire nel progetto, con particolare attenzione alle esigenze di salvezza. Questo aggiornamento analizza i principali nomi nel mirino e lo stato attuale delle trattative.

Calciomercato Cagliari, i sardi devono rinforzare la rosa per raggiungere in maniera tranquilla la salvezza. Ecco il punto sulle trattative Con l'avvicinarsi dell'apertura della sessione invernale, il calciomercato del Cagliari entra sempre più nel vivo e promette di essere uno dei temi centrali delle prossime settimane. La società rossoblù è pronta ad avviare un vero

