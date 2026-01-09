Nelle ultime ore si è verificato un grave incidente in Italia, con un'esplosione durante la notte che ha causato il crollo di una casa. Purtroppo, l’evento ha portato alla perdita di vite umane, tra cui un bambino, coinvolgendo una famiglia residente nella zona. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli della tragedia.

Tragedia sconvolgente nelle ultime ore: una violenta esplosione avvenuta nella notte ha provocato il crollo di una palazzina residenziale e la morte di un’intera famiglia italiana. L’esplosione si sarebbe verificata alle prime luci dell’alba di giovedì, quando la maggior parte dei residenti stava ancora dormendo. Il boato è stato avvertito a grande distanza e ha svegliato di soprassalto i vicini, che hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze e forze di polizia, trovandosi di fronte a una struttura ormai quasi completamente collassata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Esplosione nella notte: famiglia italiana sterminata nel crollo di una casa, morto anche un bambino

