Esplode una bombola di gas in un appartamento ad Aci Castello sul posto i vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio, un'esplosione si è verificata in un appartamento di via Antonello da Messina, ad Aci Castello, vicino alla Grotta Smeralda. L’incidente è avvenuto a causa di una bombola di gas, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento non sono state riportate conseguenze gravi, e le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.

Nel tardo pomeriggio si è verificata un'esplosione all'interno di un appartamento situato in un residence di via Antonello da Messina, ad Aci Castello, all'altezza della Grotta Smeralda. A causare il forte boato, avvertito in tutta la zona, sarebbe stata una bombola di gas. Sul posto sono.

