Le mani degli anziani scaldano la città | coperte per chi vive nel freddo

"Le nostre strutture sono parte viva delle comunità nelle quali sono inserite. Tra il dentro e il fuori c'è un dialogo costante, fatto anche di solidarietà. È questo il senso della nostra donazione: far sentire vicini coloro che spesso sono dimenticati" racconta Giuseppe Gaiani, responsabile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Bianco, a prova di grande freddo. E non solo... Le 3 tendenze piumini che scaldano l'inverno 2025

Leggi anche: Di notte tra gli invisibili di Foggia: chi vive ai margini e al freddo, chi li aiuta a rialzarsi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Continuano i pensieri dedicati al Natale per i nostri Anziani. Questa volta i bambini della Scuola dell’Infanzia La Culla d’Oro di Lovari, hanno fatto recapitare un prezioso dono natalizio, realizzato con le loro mani. Un’iniziativa che valorizza il legame tra ge - facebook.com facebook