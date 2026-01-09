Emanuele Visconti travolto e ucciso a 28 anni | dolore e lacrime tra la Martesana e il Salento

La scomparsa di Emanuele Visconti, investito a soli 28 anni tra Pozzuolo Martesana e il Salento, ha suscitato dolore e commozione nella comunità. La tragedia si è verificata sulla strada interessata dal tragico incidente, ora oggetto di rilievi. Un momento di grande tristezza che coinvolge familiari, amici e abitanti della zona, che piangono la perdita di un giovane vita troppo presto spezzata.

Pozzuolo Martesana (Milano), 9 gennaio 2026 – Una giornata di rilievi sulla strada teatro dello schianto, e il dolore per la scomparsa di Emanuele Visconti, investito e ucciso a 28 anni. Un fiume in piena di cordoglio fra Pozzuolo Martesana, dove il giovane, ausiliario della sosta Atm, viveva da circa un anno da solo, e Scorrano, il paese del Salento da cui era venuto via, “alla ricerca di una vita migliore – scrive con rabbia un’amica sui social -, e cosa ha trovato? La morte”. Il dolore dei genitori. I genitori del ventottenne, travolto sulla provinciale 137, strada “ex” di campagna che collega Pozzuolo Martesana con Bellinzago Lombardo, da una Mazda condotta da una 53enne, sono arrivati a Pozzuolo all’alba e in giornata hanno incontrato gli inquirenti al comando di Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emanuele Visconti travolto e ucciso a 28 anni: dolore e lacrime tra la Martesana e il Salento Leggi anche: Emanuele Visconti travolto e ucciso da un'auto: morto a 28 anni Leggi anche: Chi era Emanuele Visconti, morto a 28 anni investito da un’auto. La conducente: “Camminava sulla provinciale” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Emanuele Visconti travolto e ucciso da un'auto: morto a 28 anni; Emanuele Visconti, morto a 28 anni sulla provinciale 137. L’automobilista che l’ha travolto: “Camminava a bordo strada, non l’ho visto; Un'auto lo travolge mentre attraversa, Emanuele muore a 28 anni; Bellinzago Lombardo, Emanuele Visconti travolto da un’auto: muore a 28 anni. Investito e ucciso sulla provinciale, Emanuele Visconti muore a 28 anni: «Era un bravo ragazzo, amava la sua città» - È morto all’ospedale di Melzo (città metropolitana di Milano), Emanuele Visconti, 28enne originario di Scorrano (Lecce) e residente da circa un anno a Pozzuolo ... msn.com

Investito e ucciso a 28 anni mentre attraversa la strada - Emanuele Visconti, 28 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio lungo la strada provinciale 137, nel territorio di Bellinzago Lombardo, nel Milanese. livesicilia.it

Chi era Emanuele Visconti, morto a 28 anni investito da un’auto. La conducente: “Camminava sulla provinciale” - Emanuele Visconti è il 28enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto sulla strada provinciale 137 ... fanpage.it

Emanuele Visconti, originario di Scorrano, abitava da un anno a Pozzuolo Martesana. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio in un tratto di provinciale vicino al cimitero di Bellinzago Lombardo. Il giovane si è spento dopo il trasporto nell'ospedale di Melzo. - facebook.com facebook

Investito sulla Provinciale a Bellinzago: muore l’addetto alla sosta Atm Emanuele Visconti, 28 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

