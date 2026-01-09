Chi era Emanuele Visconti morto a 28 anni investito da un'auto La conducente | Camminava sulla provinciale

Emanuele Visconti, 28 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto sulla strada provinciale 137. La conducente ha riferito che il giovane stava camminando lungo la carreggiata al momento dell’incidente. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale ed è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Emanuele Visconti è il 28enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto sulla strada provinciale 137. Il giovane ha perso la vita poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Melzo. Emanuele Visconti, morto a 28 anni sulla provinciale 137. L'automobilista che l'ha travolto: "Camminava a bordo strada, non l'ho visto" - Il ragazzo abitava da un anno da solo a Pozzuolo in una casa in centro accanto al Municipio, si era trasferito da un piccolo centro del Leccese, Scorrano.

Un'auto lo travolge mentre attraversa, Emanuele muore a 28 anni - Emanuele Visconti è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Bellinzago Lombardo (Milano). today.it

