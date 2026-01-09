Emanuele Visconti travolto e ucciso da un' auto | morto a 28 anni
Emanuele Visconti, 28 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto sulla Strada provinciale 137 a Bellinzago Lombardo, Milano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle condizioni dell’incidente.
Non ce l'ha fatta Emanuele Visconti, il ragazzo di 28 anni che è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la Strada provinciale 137, a Bellinzago Lombardo (Milano), nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio. Il giovane, investito da una Mazda Due con al volante una donna di 53 anni, è morto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Travolto e ucciso da un automobilista, morto Federico Brio. Aveva 15 anni
Leggi anche: Veduggio, Luca Zoia trovato morto sul ciglio della strada: forse travolto e ucciso da auto pirata
Emanuele Visconti travolto e ucciso da un'auto: morto a 28 anni; Emanuele, morto sulla provinciale. Investito da un’auto: senza scampo; Emanuele morto sulla provinciale Investito da un’auto | senza scampo.
Emanuele, morto sulla provinciale. Investito da un’auto: senza scampo - L’automobilista al volante della macchina che l’ha travolto: "Camminava in strada, non l’ho vist ... msn.com
E' stato portato a Genova il feretro di Emanuele, 16enne promessa del golf, una delle sei giovanissime vittime italiane della tragedia di Crans Montana. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.