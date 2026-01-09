Emanuele Visconti travolto e ucciso da un' auto | morto a 28 anni

Emanuele Visconti, 28 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto sulla Strada provinciale 137 a Bellinzago Lombardo, Milano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle condizioni dell’incidente.

E' stato portato a Genova il feretro di Emanuele, 16enne promessa del golf, una delle sei giovanissime vittime italiane della tragedia di Crans Montana. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.