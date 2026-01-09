Emanuele morto sulla provinciale Investito da un’auto | senza scampo

Emanuele, 28 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva a piedi la provinciale. Trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Melzo, è arrivato intubato e senza coscienza. L’incidente, avvenuto in prossimità della strada provinciale, ha causato la sua morte poco dopo il ricovero. Indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

L’auto l’ha travolto mentre camminava a piedi sulla provinciale, un impatto che non gli ha lasciato scampo, il ventottenne è morto dopo essere arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Melzo, era intubato e incosciente. La vittima, Emanuele Visconti, classe 1997, era diretta a Bellinzago, dove si è consumato l’incidente, sul lato opposto del cimitero, lungo la Sp137. Da un anno abitava, da solo, a Pozzuolo, una casa in centro, accanto al Municipio, si era trasferito da un piccolo centro del Leccese, Scorrano, dove a tarda sera non sapevano ancora della tragedia. Nessun legame da queste parti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emanuele, morto sulla provinciale. Investito da un’auto: senza scampo Leggi anche: Travolto e investito da un'auto sulla Provinciale: ciclista muore sul colpo Leggi anche: Anziano si allontana dalla Rsa: viene investito da un’auto sulla provinciale ad Altamura e muore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Emanuele, morto sulla provinciale. Investito da un’auto: senza scampo; Tragedia a Sordio: ucciso per un parcheggio. Arrestato un 52enne per omicidio volontario; L’omicidio di Sordio: ecco come è scoppiata la violenza assassina - I video; Omicidio a Sordio, Francesco Emanuele Conforti investito e ucciso dopo una lite per il parcheggio. Emanuele, morto sulla provinciale. Investito da un’auto: senza scampo - L’automobilista al volante della macchina che l’ha travolto: "Camminava in strada, non l’ho vist ... ilgiorno.it

Cordoglio a Genova al funerale di Emanuele Galeppini, il ragazzo genovese morto nel tragico rogo di Crans-Montana - facebook.com facebook

La strage di #CransMontana. A #Genova l’ultimo saluto a Emanuele, morto nel rogo della discoteca. Ieri i funerali delle altre cinque vittime. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.