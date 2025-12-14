Anziano si allontana dalla Rsa | viene investito da un'auto sulla provinciale ad Altamura e muore

Un anziano ospite di una Rsa di Altamura è stato investito e ha perso la vita sulla provinciale 238, a pochi chilometri dalla città. La tragedia si è verificata mentre l’uomo si allontanava dalla struttura, suscitando grande dolore e preoccupazione nella comunità locale.

La tragedia sulla provinciale 238, a pochi chilometri dalla città. La vittima aveva 69 anni ed era ospite da tempo della struttura sanitaria locale, in Puglia.

Anziano si allontana dalla Rsa, carabinieri lo trovano e gli offrono il pranzo

