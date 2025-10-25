Travolto e investito da un' auto sulla Provinciale | ciclista muore sul colpo
Ancora una tragedia sulle strade. È successo venerdì sera a Ceresara, piccolo comune mantovano a pochi chilometri dalla nostra provincia. Erano circa le 19 quando, lungo via Testa (Strada provinciale 6), nei pressi dell’incrocio con via Tre Martiri, un uomo in bicicletta è stato travolto da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
