Egitto-Costa d’Avorio Coppa d’Africa 10-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
L’incontro tra Egitto e Costa d’Avorio, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa, si disputerà il 10 gennaio 2026 alle ore 20:00. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida che vede affrontarsi due team di grande tradizione africana. Un confronto da seguire con attenzione per comprendere le possibili sorti del torneo.
Si chiudono i quarti di finale di Coppa d’Africa e scende in campo l’Egitto di Hassan che affronta i campioni uscenti della Costa d’Avorio. I Faraoni hanno fatto più fatica del previsto a regolare il Benin, con la gara terminata 1 a 1 dopo i tempi regolamentari e una sequela di occasioni sprecate. Nei supplementari dopo un lungo assedio è arrivato il colpo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Coppa d'Africa il Gabon sospeso dal suo presidente? Nel Duemila i giocatori della Costa d'Avorio furono internati.
