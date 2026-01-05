Costa d’Avorio-Burkina Faso Coppa d’Africa 06-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici sulla sfida tra Costa d’Avorio e Burkina Faso, valida come ultimo ottavo di finale della Coppa d’Africa 2026. In questa pagina troverai le formazioni, le quote e le previsioni per uno degli incontri più interessanti del torneo, con i campioni uscenti della Costa d’Avorio pronti a confrontarsi con il Burkina Faso.

Ultimo ottavo di finale in programma in coppa d’Africa ed il turno dei campioni uscenti della Costa d’Avorio che scendono in campo contro il Burkina Faso.  Gli Elefanti vengono da un girone vinto grazie al maggior numero di gol segnati contro il Camerun, concluso senza sconfitte ma pareggiando lo scontro diretto proprio contro i leoni indomabili. Non hanno dato una grandissima impressione Kossounou e compagni, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

