Egitto-Costa d’Avorio Coppa d’Africa 10-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 10 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputano i quarti di finale di Coppa d’Africa tra Egitto e Costa d’Avorio. In questa analisi si approfondiscono le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida, importante per definire le semifinaliste del torneo. Un confronto tra due nazionali di rilievo che promette un match equilibrato e ricco di tensione.

Si chiudono i quarti di finale di Coppa d’Africa e scende in campo l’Egitto di Hassan che affronta i campioni uscenti della Costa d’Avorio. I Faraoni hanno fatto più fatica del previsto a regolare il Benin, con la gara terminata 1 a 1 dopo i tempi regolamentari e una sequela di occasioni sprecate. Nei supplementari dopo un lungo assedio è arrivato il colpo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Egitto-Costa d’Avorio (Coppa d’Africa, 10-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Costa d’Avorio-Burkina Faso (Coppa d’Africa, 06-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Costa d’Avorio-Burkina Faso (Coppa d’Africa, 06-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Egitto-Costa d’Avorio quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Coppa d’Africa il Gabon sospeso dal suo presidente? Nel Duemila i giocatori della Costa d’Avorio furono internati. Coppa d’Africa 2025, Egitto e Nigeria si prendono i quarti! - Ecco i risultati di oggi degli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. generationsport.it

