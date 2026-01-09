Edoardo Corvi e il pallone misterioso

Edoardo Corvi, protagonista di questa narrazione, si trova coinvolto in un episodio avvolto dal mistero. Il racconto si concentra su un pallone insolito e sui dettagli di un ambiente calcistico che, tra nebbia e silenzio, rivela le proprie sfumature. La figura del portiere, solitaria e riflessiva, si inserisce in un contesto di quiete e attesa. Un approfondimento sobrio e preciso sulla scena e sui personaggi coinvolti.

Più fastidiosa della nebbia che tutto confonde c'è la gente. Il portiere è un'anima solitaria che predilige gli affacci sgombri. Tipo Caspar David Friedrich. A differenza del pittore tedesco però ai portieri tocca muoversi e agire (quasi sempre) in emergenza e non solo stare a guardare e dipingere. Non sempre un portiere ha il privilegio di avere campo libero davanti. Anzi, quasi mai. Si deve arrangiare, deve diminuire al minimo il tempo di reazione e adeguarsi allo stato continuo di semi-emergenza. A volte va bene che la traiettoria del tiro porta il pallone fuori dalla porta. Altre volte va bene che la palla sbuca vicino alle braccia.

