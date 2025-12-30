se edoardo corvi lo diceva prima

Se Edoardo Corvi lo affermava prima, sotto quella chioma da portiere degli anni Settanta si celano due occhi capaci di apprezzare il presente. La loro espressione riflette una continua attenzione al momento, come se tutto ciò che li circonda fosse un sogno da vivere con calma e consapevolezza. Un’immagine che invita a riscoprire il valore di ogni attimo, senza fretta e con sincera semplicità.

Sotto quella zazzera da portiere anni Settanta, ci sono due occhi ancora capaci di godersi l'attimo, in continua esaltazione per il qui e ora, come se tutto quello che gli sta attorno non fosse altro che un bellissimo sogno. Di quelli che si materializzano quando nemmeno ci pensi più. Edoardo Corvi non aveva perso la speranza di diventare un portiere di Serie A, era disposto ad aspettare, e tutto il tempo necessario. Prima o poi sarebbe arrivato, pensava. Quando però? Beh, prima o poi. Quel prima o poi si è trasformato in un adesso all'improvviso quando Zion Suzuki è finito sotto i ferri, il 13 novembre, per "un intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra", si leggeva nel comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

