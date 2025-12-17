I 18 anni di James conte di Wessex | 15 curiosità sul misterioso figlio di Sofia ed Edoardo di Edimburgo Leggi su Amicait

Scopri i 18 anni di James, conte di Wessex, attraverso 15 curiosità sul suo mondo segreto. Figlio di Sofia ed Edoardo di Edimburgo, è uno dei royal meno sotto i riflettori. Un personaggio affascinante e misterioso, che merita di essere conosciuto meglio. Leggi su Amica.it tutto ciò che ancora non sai su questo giovane membro della famiglia reale britannica.

Ci sono royal di cui si parla sempre. E ce ne sono altri di cui non si parla mai. Uno di questi ultimi è James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, secondogenito della duchessa Sofia e del principe Edoardo. E pensare che il ragazzo, che oggi, 17 dicembre, compie 18 anni, non è l’ultima ruota del carro della royal family britannica. Così, giusto per dire, suo zio è re Carlo, sovrano del Regno Unito. E i suoi nonni paterni erano nientedimeno che la regina Elisabetta e il principe Filippo. Una delle rare foto in cui compare James, conte di Wessex, scattata lo scorso aprile a Windsor (foto Getty Images) James, il conte silenzioso. 🔗 Leggi su Amica.it

