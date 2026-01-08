Tagliati i 10 milioni a Radio Radicale quasi 8 regalati a Zalone Vedo un governo surreale della cultura!

La Manovra 2026 evidenzia come il sostegno pubblico alla cultura continui a mancare di una visione strategica e coerente. Tagli e assegnazioni discutibili riflettono una gestione spesso priva di equilibrio e di una reale pianificazione, contribuendo a un panorama culturale caratterizzato da incertezze e contraddizioni. È fondamentale uno sforzo per riformare e rendere più efficace il ruolo dello Stato nel promuovere e sostenere il patrimonio culturale italiano.

La "Manovra" per l'anno 2026 conferma le tante assurdità che caratterizzano il sostegno dello Stato a favore della cultura, in perdurante totale assenza di una visione sistemica e strategica. Gli esempi delle contraddizioni sono tante: perché è stato ridotto il sostegno al cinema e all'audiovisivo, dai 700 milioni del 2025 ai 610 del 2026? Perché i contributi alle emittenti radio-televisive locali sono stati mantenuti, dopo un primo annunciato taglio di 20 milioni di euro? Perché il flusso del canone per la Rai è stato ridotto di 10 milioni (che pure sono veramente poca cosa per la tv pubblica)? Perché Radio Radicale è scomparsa dai radar del sostegno pubblico e quindi sembrano essere saltati i suoi 10 milioni di euro l'anno di sostegno dello Stato? Si tratta forse di operazioni chirurgiche mirate, finalizzate a ridurre il deficit dello Stato? No.

