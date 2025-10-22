Impatti tremendo sulla Statale 18 tra Paola e Fuscaldo | tre feriti grave una donna

Un impatto tremendo tra due auto, probabilmente causato dalla pioggia che ha reso il manto stradale pericoloso. Tanta preoccupazione dopo l'incidente che si è verificato sulla Statale 18, al confine tra Paola e Fuscaldo. Una donna, apparsa subito in gravi condizioni, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Cosenza. Ferite anche altre due persone. Sul posto, in seguito allo scontro, sono intervenuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

