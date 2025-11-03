Incidente sulla Statale tre feriti dopo un tamponamento

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto questa mattina sulla statale 114. Intorno alle 8 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre auto mentre transitavano in direzione nord sul ponte Santo Stefano, nei pressi del quadrivio di Santa Margherita.Inevitabili le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

