Stranger Things 5 | cosa è successo davvero a Max e dove si trova adesso
Dopo tre anni di attesa snervante, il primo volume della quinta stagione di Stranger Things ha finalmente fatto il suo debutto su Netflix, e con esso è arrivata la risposta a una delle domande che ha tormentato i fan dal finale della quarta stagione: cosa ne è stato di Max Mayfield. Il personaggio interpretato da Sadie Sink, lasciato in coma dopo il devastante incontro psichico con Vecna, ha finalmente rivelato il suo destino, e la verità è più inquietante di quanto molti potessero immaginare. Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! La coscienza di Max non è semplicemente sospesa in un limbo medico: è intrappolata nel Sottosopra, la dimensione oscura che da sempre minaccia Hawkins e il mondo intero. 🔗 Leggi su Screenworld.it
