Cos’è l’invincibile supermissile nucleare di Putin

Mosca, 28 ottobre 2025 – Si è presentato in tuta mimetica in un centro di comando delle operazioni in Ucraina, forse per imitare o sbeffeggiare il suo nemico di Kiev. Una quasi novità per il presidente russo Vladimir Putin, che in quasi quattro anni di guerra si era mostrato in pubblico con la divisa militare solo a marzo, dopo il primo di molti ultimatum lanciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ucraina, le 24 ore infinite di Trump Ai tempi voleva lanciare un messaggio: ho i muscoli, sono potente, comando io. Ora, pochi mesi dopo, la scena si ripete; non è un caso che abbia scelto di rimettersi la mimetica proprio a ridosso delle pesanti sanzioni americane contro i colossi petroliferi russi Rosneft e Lukoil, che hanno fatto impennare il prezzo del greggio, a tal punto da spingere Cina e India – insieme alla Corea del Nord, gli unici ma influenti alleati di Mosca – a sospendere le importazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it