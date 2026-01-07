Bologna arrestato il presunto killer del capotreno Sciopero in Emilia

A Bologna è stato arrestato il presunto autore dell’omicidio del capotreno, avvenuto recentemente in città. L’uomo, un senzatetto di origine croata, è stato fermato a Desenzano del Garda. Nel frattempo, in Emilia, è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il settore dei trasporti, in risposta all’accaduto.

Capotreno ucciso a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer, un senzatetto croato ricercato per l'omicidio. In Emilia-Romagna sciopero di otto ore per chiedere maggiore sicurezza. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000.

Omicidio capotreno a Bologna, il presunto killer aveva un ordine di allontanamento. Il pm: «Ha agito per motivi abietti». Due coltelli sequestrati, aveva un biglietto per l ... - La Procura di Bologna per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio contesta a Marin Jelenic le aggravanti dei motivi abietti e l' aver commesso il fatto vicino alla stazione. msn.com

Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia - So di essere ricercato, ma non so per quale motivo, così Marin Jelencic ha detto agli agenti che lo hanno fermato nella serata di ieri, a Desenzano, nel bresciano. rtl.it

