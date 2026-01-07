Bologna arrestato il presunto killer del capotreno Sciopero in Emilia

A Bologna è stato arrestato il presunto autore dell’omicidio del capotreno, avvenuto recentemente in città. L’uomo, un senzatetto di origine croata, è stato fermato a Desenzano del Garda. Nel frattempo, in Emilia, è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il settore dei trasporti, in risposta all’accaduto.

Capotreno ucciso a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer, un senzatetto croato ricercato per l’omicidio. In Emilia-Romagna sciopero di otto ore per chiedere maggiore sicurezza. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

