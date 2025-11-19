Azione Cattolica lancia un ciclo su fede e politica | al via gli incontri al Seminario vescovile
Mercoledì 26 novembre, nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di via Scalabrini (Piacenza), si svolgerà il primo incontro del percorso "Persone e Politica - La Scelta Religiosa", promosso dalla commissione socio-politica di Azione Cattolica.L’incontro vedrà la presentazione di un sussidio sulle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due appuntamenti importanti a cura del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di Torino sul tema degli incidenti sul lavoro. - il primo giovedì prossimo in collaborazione con Azione Cattolica Diocesi di Susa e il Comune di Condove alle 18 presso la bibliote - facebook.com Vai su Facebook
Azione Cattolica lancia un ciclo su fede e politica: al via gli incontri al Seminario vescovile - Mercoledì 26 novembre, nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di via Scalabrini (Piacenza), si svolgerà il primo incontro del percorso "Persone e Politica - Segnala ilpiacenza.it
Cinque “figure” cristiane e l’impegno politico: al via il ciclo di incontri di Azione Cattolica - Si intitola "Persone e Politica" il ciclo di incontri promossi dalla commissione sociopolitica dell'Azione Cattolica diocesana di Piacenza- Riporta piacenzasera.it